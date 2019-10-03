Происшествия

Печерянин лишился 400 тыс. рублей, поверив мошенникам

Житель Печорского района, поддавшись на уловки незнакомца, лишился крупной денежной суммы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 53-летнему мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с его банковской карты злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо уточнить реквизиты карты. Житель Печорского района сообщил номер своей банковской карты и другие сведения. А через некоторое время с его карты за несколько операций было списано в общей сложности около 400 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за содействием к стражам порядка. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отметим, что за последнее время подобный случай в регионе, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует согражданам во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и внимательными. И при поступлении такого рода звонков незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.