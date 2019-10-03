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Безработный квартиросъемщик обокрал великолучанку на 33 тыс. рублей

04.10.2019 14:24|ПсковКомментариев: 0

Полицией установлен гражданин, подозреваемый в хищении чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках в период времени с 27 сентября по 1 октября из квартиры дома на улице Пескарева были похищены стиральная машина, микроволновая печь и телевизор. Ущерб для хозяйки, 1971 года рождения, составил более 33 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 35-летний квартиросъемщик потерпевшей горожанки. Этот безработный, ранее судимый великолучанин дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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