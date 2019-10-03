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Происшествия

80 особей судака довели до суда жителя Гдовского района

04.10.2019 16:47|ПсковКомментариев: 0

Мировым судом Гдовского района Псковской области осужден местный житель за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Чудского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, в апреле 2019 года в районе населенного пункта Подборовье пограничниками выявлен 51-летний россиянин, в автомобиле которого обнаружено порядка 80 особей судака непромыслового размера.

Мужчина нарушил Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, чем причинил ущерб биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму более 240 тысяч рублей.

Решением мирового суда Гдовского района за незаконную добычу водных биологических ресурсов мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, и назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 1 год 7 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

Пограничное управление напоминает любителям рыбалки и рыбодобывающим организациям о необходимости строгого соблюдения требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 года № 427 «Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна».

Источник: Псковская Лента Новостей
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