Происшествия

В Великих Луках пенсионерка открыла СМС с кодом и лишилась денег

В Великих Луках полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 26 сентября жительнице 1950 года рождения пришло в соцсетях сообщение от имени ее знакомой, а затем еще - СМС с кодом.

«Пенсионерка открыла его. А через некоторое время с ее мобильного телефона были списаны 3 тысячи рублей, - отметили в пресс-службе. - Женщина обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело».

Кроме того, в ведомстве добавили, что в настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по Великим Лукам.

«Судя по всему, неизвестные злоумышленники сумели взломать аккаунт потерпевшей», - поделились сотрудники полиции.