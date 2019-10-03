Происшествия

В Псковской области мошенники успели за день присвоить больше 350 тысяч рублей

Мошенникам удалось за день присвоить больше 350 тысяч рублей, принадлежащих жителям Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 октября за помощью в полицию обратились два местных жителя: они заявили о хищении денежных средств с их банковских счетов.

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«Так, 28-летнему великолучанину на мобильный телефон позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета мужчины денежные средства», - отметили в ведомстве.

Чтобы предотвратить перевод владельцу пластиковой карты нужно всего лишь назвать код безопасности из СМС, что и сделал житель Псковской области. После разговора со счета мужчины было списано более 10 тысяч рублей. Полицией установлено, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Также 4 октября - вечером - неизвестные позвонили 52-летней псковичке с мобильных номеров, зарегистрированных в Москве и Республике Карелии.

«Звонившие предупредили женщину о том, что с ее счета пытаются перевести денежные средства. А также предложили это предотвратить и перевести сумму с банковского счета на резервный, где деньги будут в сохранности. В результате диалога женщина лишилась 365 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе.

Полиция призвала жителей региона быть бдительными и не сообщать свои банковские реквизиты, номера карт и коды безопасности неизвестным.

«Следует помнить, что сотрудники службы безопасности банка никогда не будут требовать от владельца счета подобную информацию.А если вам или вашим близким на мобильный телефон поступил подобный звонок, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону "02"», - заключили в управлении.