Происшествия

В псковском баре расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

В Пскове полицией изъята банкнота - 5 тысяч рублей - с признаками подделки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 2 октября в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся данным, поступила купюра от официанта одного из баров города. По данному факту проводится проверка.

«В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили: «Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!».

В управлении подчеркнули, что если удалось обнаружить поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, - необходимо постараться запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону «02».