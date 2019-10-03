Происшествия

Толкнувшему пенсионерку жителю Псковского района грозит до трех лет колонии

Заместитель прокурора Псковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Псковского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре, мужчину подозревают в нарушении части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция этой части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

«Следствием установлено, что в ночное время в начале июня 2018 года на территории СНТ "Родина" Псковского района, между группой молодых людей и мужчиной, который находился вместе со своей женой, произошел конфликт. В результате конфликта один из молодых людей с силой оттолкнул от себя пожилую женщину, от чего последняя - упала на асфальт, получила телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что подозреваемый признал вину в полном объеме, принес извинения потерпевшей. Уголовное дело направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.