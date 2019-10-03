Происшествия

У жителей Псковской области изъяты бездымных порох и тратил

В Бежаницком и Дедовичском районах полицией у местных жителей изъяты незаконно хранившиеся порох и взрывчатое вещество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Уда Бежаницкого района 22 сентября в доме у 37-летнего местного жителя обнаружен и изъят бездымный порох общей массой 569 граммов. Возбуждено уголовное дело.

А в Дедовичском районе 27 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в гараже у дома в деревне Горушка у не работающего мужчины, 1978 года рождения, изъято 189 граммов тротила. Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.