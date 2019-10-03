Происшествия

Полицией раскрыты две кражи велосипедов в Псковской области

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в кражах двухколесных транспортных средств.

По версии следствия, в городе Новоржеве днем 25 сентября от дома по улице Германа свободным доступом совершена кража принадлежащего пенсионеру велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении этого противоправного деяния. Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый житель Новоржевского района. В ходе обыска похищенное изъято. Проводится расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Великих Луках стражами порядка раскрыто ранее совершенное преступление. Так, вечером 23 июля в городе на Ловати в тамбуре магазина по улице Некрасова 38-летний великолучанин оставил свой велосипед. И его похитили. В настоящее время в этой краже подозревается не работающий, судимый великолучанин, 1982 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.