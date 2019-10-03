Происшествия

В великолукском филиале ПГУПС выявили нарушения требований к противодействию терроризму

Великолукская транспортная прокуратура проверила великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Императора Александр I, в том числе и такое структурное подразделение, как Великолукский техникум железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, предмет проверки - выполнение законодательства о противодействии терроризму.

«Установлено, что в отношении объектов Великолукского техникума и Великолукского филиала ПГУПС планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - не разработаны. Речь о вопросах противодействия терроризму и экстремизму. Учебный корпус и общежития техникума не обеспечены охраной сотрудников частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны», - отметили в пресс-службе.

Так, транспортная прокуратура внесла представление в адрес и.о. директора великолукского филиала ПГУПС. Ход рассмотрения представления и устранения нарушений контролируется.