Происшествия

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении продуктов

5 октября около часа ночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.