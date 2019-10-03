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Псковская прокуратура обязала собственников снесли строящийся жилой дом на особо охраняемой зоне - острове имени Белова

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что местными жителями ведутся строительные работы по возведению жилого дома в границах особо охраняемой природной территории - памятника природы Псковской области «Остров им. И.С.Белова», а также в границах водоохраной и прибрежной защитной полосы Чудско-Псковского озера в отсутствие необходимых разрешительных документов, а также в нарушение режима особой охраны территории памятника природы, в соответствии с которым на всей территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника, в том числе строительство зданий, строений, сооружений, иных объектов, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании постройки дома на земельном участке, расположенном по адресу: Псковский район, Межселенная территория – территория Залитских островов, остров им.Белова, самовольной, обязании собственников осуществить снос самовольной постройки дома на острове им.Белова, за свой счет в течение 3-х (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Определением судебной коллегии Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного решения взято природоохранной прокуратурой на контроль.