Происшествия

Печное отопление стало причиной 4 пожаров в субботу в Псковской области

В 05.09 5 октября в СНТ «Родничок» в Опочецком районе сгорела баня, в хозяйственной постройке огнем повреждена кровля по всей площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. От огня спасен дачный дом и три хозяйственные постройки.

В 11.30 5 октября в котельной в гараже на улице Пригородной в городе Острове выгорела пластиковая труба. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации котла.

В 12.09 5 октября в двухэтажном жилом доме в деревне Ерошиха Псковского района выгорели второй этаж и чердак по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен дом.

В 17.27 5 октября сгорела баня в СНТ «Здоровье» в Гдовском районе. Пожар произошел из-за перекала печи.