Происшествия

Псковские пограничники задержали 20 иностранцев, пытающихся незаконно пересечь госграницу

В Пыталовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами из Российской Федерации в Латвийскую Республику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Свиново Пыталовского района пограничники задержали десять выходцев Юго-Восточной Азии в нескольких десятков метров от линии государственной границы Российской Федерации, которые целенаправленно двигались в сопредельное государство.

На данный момент нарушители задержаны на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств совершения правонарушения и принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах сотрудниками Управления задержана другая группа из десяти иностранных граждан. Решением Пыталовского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением за пределы Российской Федерации и помещены в центр временного содержания иностранных граждан.