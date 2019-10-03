Происшествия

Минометную мину обезвредили вблизи островской деревни Плодопитомник

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 5 и 6 октября в Островском и Пустошкинском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в субботу группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Плодопитомник Островского района обезврежена 82-миллиметровая минометная мина.

В воскресенье, 6 октября, вблизи деревни Моглино Пустошкинского района великолукские спасатели обезвредили два артиллерийских снаряда: калибра 76 мм и 152 мм.