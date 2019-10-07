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Судебные приставы Великих Лук взыскали с предприятия 860 тысяч рублей задолженности по договору поставки

07.10.2019 11:57|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Великих Лук взыскали с предприятия 860 тысяч рублей задолженности по договору поставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области. 

В отделе судебных приставов города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с великолукской организации задолженности по договору поставки товара (древесины) и процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу юридического лица в размере 860 тысяч рублей.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, руководитель организации-должника не спешил исполнять требования исполнительного документа.

Судебным приставом-исполнителем было разъяснено руководителю организации, что в случае несвоевременного исполнения судебного решения ему придется заплатить исполнительский сбор, что и произошло.

Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тысяч рублей, а также постановление о наложении ареста на ДС, находящиеся на расчетном счете должника. Кроме того, руководителю организации было вручено предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Данные меры на руководство организации-должника подействовали.

Желание избежать дальнейших последствий, а также снять арест с банковского счета, побудило организацию полностью расплатиться по своим долгам.

Задолженность в 860 тысяч рублей и исполнительский сбор в 60 тысяч рублей оплачены в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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