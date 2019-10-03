Происшествия

Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области

Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, инцидент произошел в Красногородском районе в субботу, 5 октября, из-за территориальных разборок между себежскими и красногородскими охотниками.

По данным собеседника агентства, по машине, где сидели охотники, было произведено несколько выстрелов. Одна пуля попала в карабин одного из мужчин, вторая прошла в нескольких сантиметрах от него.

Заявления по факту инцидента написаны в МО МВД Российской Федерации «Себежский» и УМВД России по Псковской области.