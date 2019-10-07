Происшествия

В Псковской области запрещен транзит 18 тонн греческих киви из Италии

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», расположенном на российско-латвийской границе в Пыталовском районе Псковской области, специалистами Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 18,2 тонн свежих киви. Подкарантинная продукция, страной происхождения которой является Греция, следовала из итальянского города Салерно в город Караганду Республики Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

При проведении документарной проверки государственным инспектором Управления установлено, что в предъявленный фитосанитарный сертификат внесены сведения, не заверенные уполномоченным лицом, выдавшим документ.

Перемещение 18,2 тонн подкарантинной продукции по территории Евразийского экономического союза запрещено.