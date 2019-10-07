Происшествия

Белорус пытался провести более 1300 пачек сигарет через границу в Себежском районе

На таможенном посту МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданин Республики Беларусь, выезжая с территории ЕАЭС, управляя автомобилем «Фольксваген», пассажирскую таможенную декларацию не подавал, перемещаемый им товар не предъявлял сотрудникам таможенного органа.

Должностные лица таможенного поста осмотрели транспортное средство с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате таможенного досмотра было установлено, что в боковых стенках микроавтобуса перемещаются товары, сокрытые от таможенного контроля.

При демонтаже боковой обшивки в салоне было обнаружено 1316 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, общим весом 32,7 кг, сокрытых от таможенного контроля.

В отношении гражданина Республики Беларусь возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.