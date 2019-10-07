Происшествия

В Острове пойман мошенник, совершивший 11 преступлений

В суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, который в 2018 году совершил 11 преступлений на территории Островского района. Мужчина изучал объявления, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», сообщал по телефону или в соцсетях гражданам ложные сведения о том, что у него имеются необходимые запчасти для автомашин, и после перевода денег на его банковскую карту он вышлет заказанный товар, сообщает портал «Ostrov-City NEOфициальный» со ссылкой на ОМВД России по Островскому району.

Обвиняемый предоставлял данные банковской карты, на которую граждане переводили средства, а затем прекращал общение с покупателем, внося их в черный список и не передавая никаких запчастей.

В результате слаженной и кропотливой работы сотрудников полиции подозреваемый был установлен, собрана необходимая доказательная база.