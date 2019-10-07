Происшествия

В Пскове ищут женщину, не вернувшуюся домой 4 октября

В Пскове пропала женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, псковичка утром 4 октября вышла из дома по улице Кузбасской дивизии и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Пропавшую зовут Ирина Иванова, на вид ей около 50 лет, рост 158 см, волосы русо-седые до плеч. Была одета в темно-синюю спортивную куртку, брюки и короткие сапоги.

Всех, кому известна любая информация о пропавшей женщине, просят обратиться в полицию или позвонить по телефону 8 953 244-09-68.