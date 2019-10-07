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Прокуратура обязала администрацию Пыталовского района обеспечить охраной одно из образовательных учреждений

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии терроризму» образовательная организация Пыталовского района не обеспечена охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Пыталовского района профинансировать школу, а образовательной организации после поступления денежных средств обеспечить здание школы квалифицированной охраной.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения взято прокуратурой района на контроль.