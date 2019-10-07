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После вмешательства прокуратуры сотрудникам ООО «ДСУ-125» выплачена задолженность по зарплате на сумму более 1 млн рублей

08.10.2019 09:19|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «ДСУ-125» на своевременное получение заработной платы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 39 работникам предприятия не выплачена заработная плата на общую сумму более 1 млн рублей.

В этой связи прокурором города в адрес директора ООО «ДСУ-125» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

В результате принятия мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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