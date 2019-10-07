Происшествия

Застолье в Великих Луках закончилось смертью сожителей

Смерть гражданских супругов расследуют в городе Великие Луки.

7 октября пара пришла в гости к другой паре, проживавшей в общежитии на улице Малышева. Около полуночи гости вышли на лестничную площадку, чтобы покурить, когда они вернулись, то застали свою знакомую на полу с ножевыми ранениями. В этот момент сожитель находился рядом в очень нервном и возбужденном состоянии, на нем присутствовали следы крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном отделе по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области.

Далее гость выбежал на площадку и стал звать на помощь, обзванивать соседей и вызывать «скорую» и полицию. А женщина подбежала к потерпевшей и стала зажимать рану на животе. Вернувшись в комнату, мужчина не обнаружил в ней сожителя пострадавшей, позднее его тело было найдено на улице. По предварительной информации, мужчина выпал из окна.

Женщина с ножевыми ранениями утром скончалась в больнице. Со слов свидетелей, между сожителями имелись семейные проблемы, женщина хотела уйти от своего сожителя и закончить отношения.

Следственными органами проводится проверка по факту смерти мужчины, а по факту убийства его сожительницы заведено уголовное дело.