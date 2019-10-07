Происшествия

Житель Пыталово совершил 20 краж в пяти районах области

Следственным отделом МО МВД России «Дедовичский» в суд направлено многоэпизодное уголовное дело, связанное с хищениями чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, уроженец города Пыталово, 1967 года рождения, в ночное время с помощью лома, топора и монтировки проникал в магазины и жилые дома, откуда похищал продукты, спиртное, сигареты, одежду, инструменты, велосипеды.

Так, в деревне Выскодь Дновского района обвиняемый с помощью лома сорвал металлическую решетку, затем топором отжал раму окна и через оконный проем проник в местный магазин, откуда похитил более 20 тысяч рублей и различные товарно-материальные ценности, после чего скрылся. Не осталось без его внимания и помещение одного из почтамтов. А из гаража другой организации непрошеный «гость» совершил кражу автомобиля «УАЗ», на котором вывез краденые вещи. И впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

В общей сложности, фигуранту в настоящее время вменяется совершение двух десятков краж в пяти районах Псковской области - Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пыталовском и Дедовичском. Данное уголовное дело будет рассматриваться в Дновском районном суде.