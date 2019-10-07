Происшествия

Труп женщины с палками для скандинавской ходьбы обнаружен в Невельском районе

Труп пожилой женщины обнаружен в Невельском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело женщины 1934 года рождения обнаружено 7 октября в невельской деревне Подлужье местными жителями. В руках она держала палки для скандинавской ходьбы.

Сейчас следователи Великолукского МСО СУ СК РФ по Псковской области проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, на теле пожилой женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.