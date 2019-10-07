Происшествия

Нашелся пенсионер, потерявшийся в гдовском лесу 7 октября

Сегодня нашелся пенсионер, потерявшийся в гдовском лесу 7 октября. Об этом сообщается в социальных сетях в группе «Граждане Гдовского края».

В посте пишут, что Александр Ларионов из деревни Хохлово - бывший лесник, который прекрасно ориентируется в гдовских лесах и болотах. В этот понедельник он поехал на автобусе за клюквой в знакомые места по черневской дороге - до Комаровой горы у деревни Черемха.



Когда мужчина стал собираться в обратный путь, закружился. Сориентироваться, чтобы выйти на дорогу, мешали подступающие сумерки. Позвонил жене по мобильному, сказал, что плутает. Она сообщила в МЧС. И на помощь пенсионеру тут же выехали спасатели Денис Мадиссон, Владимир Богданов и Эдуард Чмиль. Держали мобильную связь, сигналили. А когда совсем стемнело, Александр принял решение остаться в лесу. «Остаюсь ночевать в лесу. Разведу костер. Не пропаду», – сказал он спасателям и отправил их домой. До утра, пока не рассветет. В черной ночи еще больше заблудиться можно».

Утром мужчина узнал места, вышел на знакомую делянку, от нее – на дорогу. Тут и спасатели подъехали.

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Напомним, 7 октября гдовским спасателям от полиции поступила заявка на помощь в поисках потерявшегося пенсионера. Мужчина 1952 года рождения пропал в лесу вблизи деревни Мазиха Гдовского района.