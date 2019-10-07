Происшествия

Жителя Острова будут судить за незаконное убийство лося

В Островском районе 7 октября в поле у деревни Пальцово были обнаружены останки лося. В ОМВД России по Островскому району сообщение об этом поступило от охотоведа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскных собак по «горячим следам» удалось установить, что отстрел лося произвел 36-летний житель города Острова. При этом у него не было соответствующей лицензии. Подозреваемый дал признательные показания. В ходе обыска у островича изъяты два охотничьих ружья, зарегистрированные в установленном порядке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним в связи с этим, что в Псковской области открылся сезон осенней охоты, в том числе и на лося. Но при этом охотникам во избежание серьезных неприятностей следует строго соблюдать установленные законом требования.