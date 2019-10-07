Происшествия

Пять сараев сгорели из-за поджога в Великих Луках, при пожаре пострадал мужчина

В 21.27 8 октября поступило сообщение о возгорании сараев на Нелидовском проезде в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорели пять сараев, еще в шести сараях огнем повреждены стены на площади 16 кв. метров.

При пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения, он получил термические ожоги 1-й и 2-й степени правого предплечья.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Удалось спасти жилой дом, баню и 4 надворные постройки.