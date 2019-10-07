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Великолучанин привлечен к уголовной ответственности за уклонение от погашения кредита

Прокурором города Великие Луки утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 51-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что на основании решения Арбитражного суда Псковской области с мужчины в пользу организации-взыскателя взыскана сумма долга в размере более 4 миллионов рублей.

В связи с этим службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию кредиторской задолженности с гражданина, он был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта.

Ввиду того, что никаких мер должником к добровольному погашению задолженности предпринято не было, судебным приставом-исполнителем в рамках возбужденного исполнительного производства с заработной платы гражданина в принудительном порядке взыскивались денежные средства, а также были предприняты другие меры принудительного исполнения в отношении имущества должника и денежных средств.

25 января 2018 года мужчина, зная, что на его расчетные и лицевые счета наложены обеспечительные аресты в рамках исполнительного производства, осознавая, что все денежные средства, поступающие на его счета в качестве оплаты, подвергнуты аресту и взысканы в пользу организации-взыскателя, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности, игнорируя решение Арбитражного суда и предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, находясь в нотариальной конторе в г.Москве, получил доход с другой организации в виде денежных средств в сумме 372 093 руб. 15 коп., и, имея реальную возможность частичного погашения кредиторской задолженности перед организацией-взыскателем в размере указанной суммы, обязательство по погашению кредиторской задолженности по решению Арбитражного суда Псковской области умышленно не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, каких-либо мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.177 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.