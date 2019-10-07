Происшествия

59 бутылок вина пытался провести нарушитель через границу в Себежском районе

На таможенном посту МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни выявлено нарушение таможенного законодательства. При въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза гражданин Российской Федерации не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар и не заявил о каком-либо перевозимом им лично товаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В салоне автомобиля нарушителя таможенники обнаружили 59 бутылок различного вида вина, произведенного в Италии и Испании, а также 2 бутылки винного уксуса. Общий объем незаконно перемещаемого товара составил 46 литров.

Гражданин пояснил, что ввозил вино для личного потребления.

По результатам товароведческой экспертизы установлено, что рыночная стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 636 тысяч рублей.

По данному факту Псковской таможней возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Псковская таможня напоминает, что физическим лицам запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции и пива. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию, и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины в размере 10 евро за 1 литр.