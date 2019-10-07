Происшествия

Псковский студент лишился полумиллиона рублей из-за обмана приятеля

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении горожанина, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, принадлежавшие 18-летнему псковскому студенту денежные средства хранились на его сберегательной книжке. И знакомый молодого человека предложил для удобства пользования перевести их на его банковскую карту. Юноша прислушался к этому совету, обналичил деньги и перечислил 505 тысяч рублей на банковскую карту приятеля. Однако, тот стал сам активно пользоваться этими деньгами для личных нужд. И в итоге, на счету остались лишь несколько десятков тысяч рублей.

Узнав об этом, потерпевший обратился за помощью в УМВД России по городу Пскову. В данном противоправном деянии подозревается пскович, 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.