Происшествия

Псковские правоохранители выявили 10 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты и браконьерства, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, на территории ряда районов Псковской области, проведена оперативно-профилактическая операция «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В мероприятиях были задействованы сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, органов внутренних дел и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.



В ходе операции проверено 199 владельцев охотничьего оружия. В результате правоохранители выявили 10 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия.



Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.