Происшествия

Безработные жители Псковского района обокрали на 40 тыс. рублей строящийся дом в Торошинской волости

В Дедовичах и Псковском районе полицейские установили лиц, подозреваемых в хищениях имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в поселке Дедовичи днем 7 октября с автомашины «ВАЗ-2115», стоявшей у дома по улице Харченко, свободным доступом были похищены рюкзак, ноутбук, сумка, кошелек. Владелец ненадолго оставил эти вещи на багажнике легковушки. Причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Дедовичский».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установлена безработная местная жительница,1973 года рождения, которая подозревается в совершении данной кражи. Она дала признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

А в Торошинской волости Псковского района из строящегося дома путем срыва навесного замка на входной двери похищено различное имущество. Ущерб составил 40 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозреваются двое безработных, ранее судимых жителей Псковского района, 1956 и 1974 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.