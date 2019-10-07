Происшествия

В Ленобласти из колонии сбежал осужденный за групповую кражу в Пскове

Из колонии-поселения в деревне Княжево Волосовского района Ленобласти сбежал рецидивист родом из Украины, севший за преступление, совершенное в Пскове, сообщает портал online47.ru

Накануне из колонии-поселения № 1 регионального Управления ФСИН, расположенного в деревне Княжево, совершил побег 45-летний Александр Локайчук. Он был осужден на четыре года строгого режима за групповую кражу в Пскове. В этом году был переведен в колонию-поселение.

Особые приметы осужденного: на вид около 50 лет, телосложение плотное, глаза серо-голубого цвета, раздвоенный подбородок, на носу горбинка. Во время побега на преступнике были надеты джинсы, темно-синяя куртка и шапка сине-белого цвета.