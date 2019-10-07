Происшествия

В Великих Луках перед судом предстанут участники ОПГ, совершившие более 20 преступлений

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной преступной группы. В зависимости от действий каждого, они обвиняются в совершении двадцати одного эпизода мошенничества, двадцать из которых совершены в составе организованной преступной группы (ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ), а также вовлечения несовершеннолетнего в организованную группу (ч.4 ст.150 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в 2015-2016 годах организатор преступной группы единолично и вместе с двумя подельниками, одна из которых являлась несовершеннолетней, действуя по ранее отработанной схеме совершили серию мошеннических действий в отношении потерпевших. Они использовали десятки аккаунтов в социальных сетях с вымышленными данными и мобильные телефоны с сотнями сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерную технику и другое оборудование. Предполагаемые мошенники размещали в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о розыгрыше телефонов и компьютерной техники американской корпорации. Затем они изучали в социальных сетях профили потенциальных жертв, которые выражали свое желание участвовать в розыгрыше, отмечая новость как понравившуюся и сообщали им о выигрыше. Далее, под предлогом оплаты услуг курьерской службы, фигуранты выманивали у доверчивых потерпевших деньги, так и не отправляя им якобы выигранный гаджет.

В ходе расследования уголовного дела следователи вместе с оперативниками УМВД России по Псковской области установили 21 потерпевшую девушку в возрасте от 18 до 25 лет с географией проживания от западных регионов страны до Сибири, некоторые из которых перечислили мошенникам до 10-ти тысяч рублей. Объем уголовного дела составил свыше 80 томов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.