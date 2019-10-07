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Происшествия

Ночью произошел пожар в гдовской деревне Блянск

10.10.2019 09:01|ПсковКомментариев: 0

В 15.58 9 октября сгорел жилой дом в деревне Балсово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительно, причиной пожара стал аварийный режим электропроводки внутри дома.

В 16.10 9 октября в дачном доме в деревне Дубровка Плюсского района огнем повреждены стены и потолок. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены дачный дом и сарай.

В 16.41 9 октября в бане на улице Октябрьской в поселке Локня огнем повреждены стены по всей площади и потолочные перекрытия. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 02.09 10 октября жилой дом в деревне Блянск Гдовского района выгорел изнутри по всей площади. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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