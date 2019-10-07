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Украинец, перевозивший 450 кг гашиша, заключен под стражу по решению Псковского городского суда

Прокуратурой Псковской области поддержано ходатайство следственного органа УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Украины, уличенного в попытке провоза на территорию Российской Федерации крупной партии наркотического средства гашиш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что при досмотре на таможенном посту в международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Себежском районе Псковской области, большегрузного автомобиля DAF с полуприцепом, следующего в Москву из Польши с грузом косметики и парфюмерии, в специально оборудованном тайнике было обнаружено наркотическое средство гашиш общей массой более 450 килограммов, что является беспрецедентным на данный момент случаем изъятия наркотиков в таком размере.

В настоящее время водителю автомобиля, являющемуся гражданином Украины, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.2291 УК РФ.

Прокуратурой области поддержано ходатайство органа следствия перед Псковским городским судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч.4 ст.2291 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области.