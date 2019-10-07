Происшествия

В Мордовии простились с разбившимся под Псковом десантником

Вчера, 9 октября, в селе Поводимово Дубенского муниципального района Республики Мордовия с почестями проводили в последний путь десантника Александра Рыбалко, который трагически погиб 2 октября во время учений в Псковской области. Об этом пишет SM News.

В тот день у солдата срочной службы во время его второго прыжка не раскрылся парашют. ЧП произошло всего за 20 дней до дембеля уроженца Мордовии.

На церемонии прощания с десантником Рыбалко присутствовало много людей. Приехали на похороны и сослуживцы Александра. На память о сыне они передали матери его десантный берет и флаг небесно-голубого цвета.

Причина гибели солдата-срочника из Мордовии сейчас устанавливается. Земляки надеются, что начавшееся следствие расставит все по своим местам.