Происшествия

Гдовская пенсионерка лишилась 135 тысяч рублей, сообщив реквизиты банковской карты мошенникам

В Гдове и Островском районе граждане поддались на уловки незнакомцев и не досчитались денег на своих банковских картах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 9 октября жительнице Островского района, 1961 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил пенсионерке, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте требуется уточнить реквизиты карты. В итоге, необходимые сведения звонивший получил. А с карты пожилой женщины было списано более 5 тысяч рублей. В подобной ситуации 8 октября оказалась и 49-летняя жительница города Острова. После телефонного общения с незнакомцем она лишилась 12500 рублей.

А пенсионерка из Гдова 8 октября тоже стала жертвой мнимого банковского работника и осталась без 135 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.