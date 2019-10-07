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Происшествия

Четырех индусов псковские судебные приставы отправили на родину

10.10.2019 11:03|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области выдворили за пределы страны четверых граждан Республики Индия. Мужчины незаконно находились на территории Российской Федерации, в частности в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

По словам граждан Индии, в Российскую Федерацию они прибыли с целью туризма. Однако, как выяснилось в ходе проверки документов, на территории Российской Федерации они находились незаконно. Не были оформлены документы, дающие право на пребывание в пограничной зоны России, в частности – паспорт и индивидуальный пропуск.
Согласно решению Красногородского районного суда Псковской области, граждане Индии совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне. В связи с этим им было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В целях обеспечения исполнения принятого решения данные граждане были направлены в ФГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Судебные приставы специализированного отдела оперативного дежурства группы быстрого реагирования Управления ФССП России по Псковской области препроводили граждан Индии до аэропорта «Пулково» г. Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга, транзитом через Алматы, граждане были направлены авиарейсом до Дели (Индия).
Добавим, что с начала года в принудительном порядке судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области выдворены за пределы Российской Федерации уже более 170 иностранцев.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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