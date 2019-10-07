Происшествия

Пожилая пушкиногорка впустила в квартиру «коммунальщиков» и лишилась 90 тысяч рублей

В Пушкинских Горах полицией разыскиваются двое граждан, подозреваемых в краже денег у пожилой местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 9 октября около 17 часов в дом по улице Ленина в поселке Пушкинские Горы к гражданке 1941 года рождения зашли неизвестные мужчина и женщина. Они представились работниками коммунальной службы и заявили, что пришли, якобы, прочистить вентиляционные шахты. Пенсионерка возражать против этого не стала и пригласила их зайти. И пока с ней на кухне, отвлекая внимание, беседовала незнакомка, ее напарник прошелся по квартире. После этого «гости» ушли, а хозяйка вскоре обнаружила, что из комнаты исчезли 90 тысяч рублей, лежавшие в кошельке в тумбе швейной машинки.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту в ОМВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Установлены приметы подозреваемых. Женщине на вид 30-35 лет, рост 160 сантиметров, полного телосложения, волосы светлые до плеч. А мужчина – худощавый, 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров.

Выяснилось также, что подозреваемые заходили и к другой пенсионерке, проживающей в соседнем подъезде этого дома, однако она не пустила настойчивых «визитеров» в квартиру и попутно позвонила в местную коммунальную службу, где ей сообщили, что никаких подобных проверок в жилом секторе сейчас не проводится.