Происшествия

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили снаряд времен ВОВ

10 октября в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении работ в деревне Новый Изборск обнаружен предмет, похожий на боеприпас, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Саперы Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.