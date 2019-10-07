Происшествия

В Одинцово пенсионерке из Пскова и ее сообщникам не дали украсть 8,3 млн рублей

В Одинцово мошенники попытались снять деньги со счета пенсионерки, выдав за нее другую женщину. Как пишет портал «Oka.fm», им удалось узнать, что на счету 74-летней петербурженки хранится немалая сумма - 8,3 миллиона рублей. После этого злоумышленники подговорили сыграть ее роль 63-летнюю уроженку Пскова. Изготовили поддельный паспорт - и отправились на дело.

Источник: pixabay.com

Женщина предъявила документ и сообщила, что хочет получить наличными все свои средства. Поскольку речь шла о такой солидной сумме, менеджер стал тщательно проверять паспорт, и он заметил признаки подделки.

Клиентов он попросил подождать и пошел якобы за деньгами. А сам уединился в служебном помещении и позвонил в полицию. Оперативники задержали троицу, томившуюся в ожидании денег, прямо в отделении.

Сейчас «липовая бабушка» и ее сообщники находятся в ИВС. В отношении них заведено уголовное дело.