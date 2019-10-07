Происшествия

В УМВД Пскова отметили снижение краж, грабежей и разбоев. ФОТО

В УМВД России по Пскову подвели итоги работы за 9 месяцев. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, совещание состоялось 10 октября. Приняли участие - начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, и. п. главы администрации Пскова Александр Коновалов, прокурор города Константин Тельнов, руководители подразделений и личный состав управления.

«Сергей Сурин отметил, что с начала года в Пскове наблюдается положительная динамика раскрываемости преступлений. Кроме того, увеличилась раскрываемость краж всех видов, сократилось количество разбоев и грабежей», - сообщали в ведомстве.

Также, по словам руководителя подразделения, ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в городе под контролем. Вместе с тем он обратился с просьбой к муниципальным властям оказать посильное содействие в профилактической работе с несовершеннолетними: детская преступность и преступные действия в отношении несовершеннолетних увеличились в разы.

«Преступность - явление социальное, а потому одной полиции не справиться. Нужно работать усиленно и сообща на предупреждение опасности и преступных действий, особенно со стороны и в отношении несовершеннолетних. Это задача и родителей, и опекунов, и школ, и социальных заведений, и, конечно, наша», - добавил начальник ведомства.

«Для нас важно, чтобы вы обозначали возникающие проблемы и ставили перед муниципалитетом определенные задачи, а мы готовы со своей стороны реагировать и помогать», - заверил в свою очередь Александр Коновалов.

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской Владимир Воробьев поблагодарил ведомство за проделанную работу. «Спасибо за ту связь, которая сложилась между УМВД в городе Пскове и муниципалитетом - можно привести множество положительных примеров нашего сотрудничества. Неоценима ваша масштабная работа с молодежью, ваша охрана правопорядка во время проведения крупных мероприятий - люди видят эту работу и уважают псковскую полицию», - сказал Владимир Воробьев и пожелал дальнейших успехов.

Отметим, что за 9 месяцев в Пскове состоялось 653 общественно-политических, спортивных, культурно-массовых и религиозных мероприятия, в которых приняли участие около 525 тысяч граждан.