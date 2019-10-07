Происшествия

У великолучанина, занимающегося незаконной продажей табака, изъяли более 50 тысяч пачек сигарет

Первым заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в период 2018 года мужчина с целью незаконного обогащения, в нарушение установленного порядка оборота на территории Российской Федерации табачных изделий, совершил приобретение в Республике Беларусь сигарет с фильтром, их перевозку из Республики Беларусь и дальнейшее хранение в Великие Луки в целях последующего сбыта без маркировки акцизными марками Российской Федерации.

В ходе расследования у мужчины изъято 50 500 пачек сигарет на общую сумму 5 351 990 рублей, что образует особо крупный размер.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.