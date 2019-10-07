Происшествия

В Пушкинских Горах после вмешательства прокуратуры будет снесен аварийный жилой дом

Пушкиногорским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании администрации Пушкиногорского района принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект – многоквартирный дом, расположенный в Пушкинских Горах.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в судебном заседании установлено, что в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 - 2012 годах» расселению подлежал многоквартирный жилой дом в Пушкинских Горах, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим расселению и сносу.

В настоящее время мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации положений программы завершены в полном объеме.

Вместе с тем на момент проверки вышеназванный дом не снесен, меры по его ограждению не приняты.

Бездействием администрации Пушкиногорского района нарушаются требования безопасности, в том числе и с точки зрения антитеррористической защищенности, что представляет угрозу жизни и здоровью неограниченного круга граждан и может привести к чрезвычайным ситуациям.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.