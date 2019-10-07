Происшествия

В Псковскую область не допущено к ввозу 3 тонны картофеля и 70 кг капусты из Республики Беларусь

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне «Лобок» 9 октября должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 3 тонн продовольственного картофеля и 70 килограммов капусты. Автомобиль с продукцией следовал с территории Республики Беларусь в город Торопец Тверской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

При проведении контрольно–надзорных мероприятий государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора установлено несоответствие фактического номера транспортного средства и указанного в фитосанитарном сертификате. Следовательно, документ признается недействительным.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.

По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении