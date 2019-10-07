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Происшествия

Очередной жертвой телефонных мошенников стала великолукская пенсионерка

11.10.2019 13:21|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках с банковской карты пенсионерки похитили деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города,  неустановленное лицо совершило кражу с банковской карты пенсионерки 1952 года рождения. Ущерб составил 37 000 рублей. 

Полицейские установили, что 9 октября в 12.49 на ее мобильный поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что с ее карты пытаются незаконно списать деньги, чтобы отменить операцию гражданке необходимо продиктовать пин-код, данные карты. 

В итоге женщина самостоятельно отдала мошенникам свои сбережения. 

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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