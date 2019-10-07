Происшествия

Почти 20 лет тюрьмы в сумме получили грабители из Печор

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей города Печоры в возрасте 20 и 19 лет. В зависимости от действий каждого, они признаны виновными в организации кражи и руководстве ее исполнением, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, в разбое, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ п Псковской области, установлено, что в ночь на 18 мая 2018 года двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под надуманным предлогом выманили из дома потерпевшего, с целью его ограбления. Реализуя задуманное, они напали на него сзади, нанеся множество ударов руками и ногами, а также заранее приготовленной палкой в область головы, туловища и конечностей. В результате избиения потерпевшему были причинены телесные тяжкие повреждения в виде множественных переломов и разрывов внутренних органов, от которых он скончался, а злоумышленники, завладев деньгами в сумме 280 рублей, с места преступления скрылись.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность старшего фигуранта к организации кражи телевизора из дома сестры в апреле 2018 года, совершенной с вовлечением своей несовершеннолетней сожительницы.

Изучение личности показало, что оба фигуранта ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением уголовно-наказуемых деяний.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев и 8 лет 1 месяц, соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.